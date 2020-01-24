ليبيا تحتل المرتبة 11 عالميا في إنتاج الزيتون بحسب منظمة "فاو"

تشهد زراعة الزيتون في ليبيا انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة، موسم الحصاد شارف على الانتهاء، إلا أن صعوبات جمة تواجه المزراعين، من بينها قلة العمالة والمعاصر. وتسعى السلطات إلى إدخال الماكنات لهذا القطاع فيما بادر المواطنون إلى زراعة الزيتون في حدائق منازلهم. وتحتل ليبيا المرتبة 11 عالميا في إنتاج الزيتون بحسب منظمة فاو، حيث تمتلك أكثر من 8 شجرة زيتون، ورغم ذلك، تمنع السلطات تصديره بحجة توفير احتياجات السوق المحلية.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 24 يناير 2020 بالسوق الموازي
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا نيوز
إردوغان: العسكريون الأتراك في ليبيا لتدريب قوات الوفاق
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
هذه أسماء اللجنة العسكرية (5+5) من الجانبين
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصادر تكشف عن أسماء ممثلي الجيش الوطني في لجنة 5+5
تم النشر منذُ 34 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك