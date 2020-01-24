ليبيا تحتل المرتبة 11 عالميا في إنتاج الزيتون بحسب منظمة "فاو"

تشهد زراعة الزيتون في ليبيا انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة، موسم الحصاد شارف على الانتهاء، إلا أن صعوبات جمة تواجه المزراعين، من بينها قلة العمالة والمعاصر. وتسعى السلطات إلى إدخال الماكنات لهذا القطاع فيما بادر المواطنون إلى زراعة الزيتون في حدائق منازلهم. وتحتل ليبيا المرتبة 11 عالميا في إنتاج الزيتون بحسب منظمة فاو، حيث تمتلك أكثر من 8 شجرة زيتون، ورغم ذلك، تمنع السلطات تصديره بحجة توفير احتياجات السوق المحلية.

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