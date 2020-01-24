

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 January, 2020

تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة ،بأن تركيا “لن تترك رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وحيداً على الجبهات” ،مشيرا أنّ دعم حكومة الوفاق في ليبيا، هو “التزام وليس خيارا” بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259.

وأشار أردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعقب اجتماعهما في إسطنبول، إلى أنّ تركيا “عازمة على عدم ترك إخوتنا الليبيين وحدهم في هذه الأيام العصيبة” ،موضحا أنّ اجتماعهما “بحث الأوضاع في المنطقة، لاسيما في ليبيا”..أنهما يدعمان “الحل السياسي” هناك.

و أكد أردوغان ،أن حفتر لم يوقّع على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا ،وقال: “ثمة فرق بين الموافقة على بيان مؤتمر برلين المؤلف من 55 مادة، والتوقيع عليه، وحفتر لم يوقع”.

https://www.youtube.com/watch?v=tcW70B9u5f0