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أردوغان يصر على استمرار دعمه للسراج

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_أنقرة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن: “تركيا تدعم فائز السراج رئيس حكومة الوفاق وجيشه ولا ندعم شخصًا غير معترف به دوليا في ليبيا، ولن نترك رئيس المجلس الرئاسي وحده، ونحن عازمون على تقديم الدعم له”.

أضاف “أردوغان” في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في “أنقرة”: “الجنود الأتراك سيقدمون دعما للجانب الليبي في الأنشطة التدريبية وهذا حق متولد عن ماضي تركيا في ليبيا والدعوة الموجهة إلينا.. عازمون على عدم ترك إخوتنا الليبيين وحدهم في هذه الأيام العصيبة”، زاعماً أن: “أبوظبي ومصر تدعمان حفتر بالسلاح إلى جانب دعم قوات فاغنر” على حد قوله.

وتابع “أردوغان” مزاعمه: “تركيا وألمانيا توليان أولية لحل المشاكل عبر الحوار، وثمة فرق بين الموافقة على بيان مؤتمر برلين المؤلف من 55 مادة، والتوقيع عليه، وحفتر لم يوقع عليه” على حد قوله.

من جانبها، قالت “ميركل”: “سيتم المصادقة على المواد التي اعتمدناها في مؤتمر برلين حول ليبيا في مجلس الأمن الدولي، ويجب بذل جهود من أجل جعل وقف إطلاق النار الهش في ليبيا راسخًا”، موضحةً: “بخصوص اللاجئين، اعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم (لتركيا) دعمًا جديدًا خارج حزمة الـ 6 مليارات يورو( المتفق عليها سابقًا)”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • .انت معتوه ياسلطان الدعارة فمن منح المشير خليفة حفتر الشرعية هم نواب الشعب الليبى واقسم اليمين امامهم على الولاء لله ثم للوطن وباعتراف السراج وباشاغا وسيالة فى تسجيلات بالصوت والصورة فمن هو السراج هو مرفوض مرتين من نواب الشعب الليبى ولم يؤدى اى قسم دستورى اصلا رغم انه اغتصب السلطة اربع سنوات بدعم من القوى الاستعمارية التى وجدت فيه امعة يبصم على طلباتها ولو اجريت انتخابات رئاسية الان فسيفوز المشير خليفة حفتر بجدارة من الجولة الاولى بينما السراج ستكون الاصوات الباطلة اكثر من الاصوات التى حصل عليها

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  • بعد ان ضبطت اليونان سفينة تركية تحمل اسلحة الى مصراطة اليوم من يحاسب اردوغان على خرق مخرجات مؤتمر برلين الذى وقع عليه ولم يلتزم به وسلامة يقول ان معه ورقة بتوقيعه يمكن ان يحاسبه وانا اطلب منك طلب واحد لمحاسبته مصادرة امواله باوربا وامريكا هو واسرته وتحويل العائد للامم المتحدة التى تعانى من عجز مالى هيا الجأ ياسلامة لمجلس الامن ليتخذ قرار

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