مجلس حوض النفط والغازيطالب بتنفيذ مطالبه لاستئناف الإنتاج

العنوان_جالو

طالب المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز المجتمع الدولي والبعثة الأممية بضرورة تلبية كل مطالب القبائل الليبية وسكان منابع النفط والغاز.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، الخميس، 23 يناير الجاري وتحصلت المسار على نسخة منه اوضح خلاله مطالبه المتمثلة في :

– سحب الثقة من حكومة الوفاق التي جلبت المرتزقة والإرهابيين

– خروج كافة الإرهابيين السوريين والأتراك من ليبيا

– وإقالة محافظ المصرف المركزي بطرابلس لاستغلال منصبه في دعم الإرهاب

– نقل المؤسسة الوطنية للنفط لمقرها الرئيسي في بنغازي

– إقالة “مصطفى صنع الله” رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.