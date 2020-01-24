البدء بتنفيذ 4 مشاريع داخل منطقة المحيشي ببنغازي

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني تعليماته بالبدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية لأربعة أحياء داخل منطقة المحيشي بمدينة بنغازي.

وفي سياق متصل، ناقش الثني أوضاع المنطقة خلال اجتماع مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

و تطرقت نقاشات الاجتماع إلى أزمة البنية التحتية المتهالكة للمنطقة والتي كان رئيس الوزراء قد أجرى جولة تفقدية للاطلاع عليها أكثر من مرة بُغية إيجاد حلول لها.

وبحث المجتمعون آليات التنفيذ لأول أربعة أحياء داخل المنطقة لتنطلق بعدها تباعاً جميع الخدمات لهذه المنطقة التي يعاني سكانها أزمات متعددة بالبنية التحتية على مدى العقود الماضية.

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