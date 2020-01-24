هيأة الإعلام والثقافة في الحكومة الليبية تُوقع بروتوكول شراكة ثقافية في مجالات التدريب ورفع الكفاية

بنغازي 24 يناير 2020 (وال)- وقّع بمقر الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية، بروتوكول شراكة ثقافية في مجالات التدريب ورفع الكفاية، وغيرها من البرامج الثقافية والإعلامية.

هذا وقد حضر مراسم التوقيع الذي أقيم أمس الخميس بمقر الهيأة في بلدية بنغازي، كل من : رئيس هيأة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية المكلف الأستاذ محمود أمجبر، ومدير مكتب التطوير والتدريب بالهيأة الأستاذ علي ابن سعود، وعن منظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم الدكتور عمر عبد النبي الطلحي، ومدير المكتب الإعلام بالهيأة طارق الجحاوي، ومدير إدارة التعاون الدولي بالهيأة الأستاذ ناصر الدعيسي، ومدير إدارة المهرجانات والمعارض الأستاذ خليل العريبي، ومدير إدارة التخطيط والمشروعات الأستاذ رافع الفاخري، ومنسقة منظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم فرع بنغازي السيدة سلوى المقريف، ومدير إدارة البرامج بالمنظمة مطيع الحاسي. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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