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إغلاق النفط يكشف نوايا العالم تجاه ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد إغلاق الحقول النفطية سارعت عدة دول إلى إدانة هذه الخطوة التي رأت أن نتائجها ستكون كارثية على الاقتصاد الليبي ومعيشة المواطن، لكن ردود الفعل توضح أن العالم لم ينظر يوما إلى ليبيا سوى أنها جغرافيا تعيش على مستنقع كبير من النفط حتى وإن بلغت الفوضى أشدها في البلاد.

وكشف النفط الليبي نوايا العالم تجاه البلاد التي تعيش حالة من الفوضى منذ مدة حيث سارعت عديد الدول إلى استهجان وإدانة إغلاق عدد من المنشآت والحقول النفطية قبيل مؤتمر برلين معتبرة أنها تضر بمصالح الليبيين وتُدنّي من اقتصاد بلادهم.

إغلاق الحقول النفطية وُوجِه بإجماع دولي ينادي بضرور افتتاحها وإعادة تصدير النفط الذي تسبب غيابه في ارتفاع أسعاره عالميا. فقد دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية إلى ضرورة التراجع عن هذه الأفعال التي ستكون نتائجها مضرة على الليبيين بحسب بيانات عدة.

غير أن نظرة العالم إلى ليبيا لم تتجه إلى الحل السياسي والأزمة التي يعيشها المواطن الليبي بل كانت نظرة نفطية بامتياز.

مصير النفط في ليبيا قد يتدهور أكثر ولكن أنصاف الحلول التي اتخذت في مؤتمر برلين قد تزيد من الفجوة بين الأطراف المتصارعة، وتفاقم الوضع المعيشي على الليبيين إلا في حالة كانت الحقول النفطية هي مفتاح الحلول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لابد أن يستمر إغلاق آبار النفط والغاز حتى يتم الشروط التي وضعها الشعب العربي الليبي العظيم وهي :
    ٠ مغادرة العميل فايز آغا وعصابته المشهد السياسي وتحويلهم إلى النائب العام لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها ضدنا.
    ٠ تجريد العصابات الفاسدة المجرمة والخونة وادوات تركيا وقطر والغرب وأعداء الإسلام والعروبة واحالت من تثبت إدانته إلى النائب العام.
    ٠ إحالة المجرم الصغير الصديق وصديقه المجرم الآخر صنع الله الذين تلاعبا بحياة وحياة ابنائنا وجوعونا وجعلونا نتسول في الشوارع دمروا كل شيء هم وشلة الخونة المتأسلمين الذين اذاقوا الناس الويل إحالتهم جميعا إلى النائب العام لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها ضدنا أيضا.

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