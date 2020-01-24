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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

24 January, 2020

أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، العمل على استصدار قرار من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتسمية لجنة لإعادة الاستقرار إلى سرت، على غرار بلديتي بنغازي ودرنة ،وكان ذلك خلال اجتماع موسع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، لبحث احتياجات البلدية، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة السيد زايد هدية.

وتعهّد الثني بمعالجة القضايا المستعجلة، فيما يتعلق بالتعليم والصحة والصرف الصحي والمواصلات والنقل، وذلك من خلال مشاريع ديوان مجلس الوزراء.

وضم الاجتماع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، و أعضاء المجلس التسييري للبلدية، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر، ومدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بديوان مجلس الوزراء إبراهيم الدعباج.