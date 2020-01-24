دولة رئيس مجلس الوزراء يتعهّد بمعالجة الملفات المستعجلة ببلدية سرت

بنغازي 24 يناير 2020 (وال)- أكد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، العمل على استصدار قرار من قبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بتسمية لجنة لإعادة الاستقرار إلى سرت، على غرار بلديتي بنغازي ودرنة.

هذا وجاء تأكيد دولته خلال اجتماع موسع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، لبحث احتياجات البلدية، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة السيد زايد هدية.

وناقش دولته خلال الاجتماع، المختنقات التي تُعاني منها البلدية عقب عملية التحرير وإمكانية معالجتها.

وتعهّد دولته بمعالجة القضايا المستعجلة، فيما يتعلق بالتعليم والصحة والصرف الصحي والمواصلات والنقل، وذلك من خلال مشاريع ديوان مجلس الوزراء.

وضم الاجتماع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور فتحية علي حامد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت السيد سالم عامر، والسادة أعضاء المجلس التسييري للبلدية، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر، ومدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بديوان مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج. (وال- بنغازي) ر ت

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