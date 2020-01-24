ترقب لإجتماعات جنيف.. وجدل بين آلية إختيار أعضاء مجلس النواب وعدم المشاركة

لا يزال مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) في حالة تشاور لاختيار 13 عضواً من أعضائه ليشاركوا في مباحثات وسط حالة من الجدل بين المشاركة وعدمها بسبب غياب رؤية حقيقة حول جدواها والغرض منها.

ويبحث مجلس النواب كيفية اختيار 13 من أعضائه للمشاركة في المسار السياسي، ضمن الاجتماع المقرر آخر الشهر في سويسرا جنيف، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه حسم اختيار ممثليه لحضور الاجتماع المزمع.

واللجنة التي اقترحتها البعثة الأممية تضم 40 شخصية ليبية، 13 نائباً عن البرلمان، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى 14 شخصية مستقلة تمثل كافة المدن الليبية، تختارهم البعثة سعياً لحوار سياسي فاعل بين مختلف الأفرقاء.

وبهذا الخصوص قال عضو مجلس النواب المستشار محمد بشير لـ«الشرق الأوسط» إن «الجدل لا يزال جارياً في مجلس النواب حول آلية اختيار الأسماء، التي ستشارك في اجتماع جنيف»، مشيرا إلى أن «المرجح هو اختيار عضو عن كل دائرة من الدوائر الثلاث عشرة».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن البرلمان سيرسل مندوبين إلى البعثة الأممية للاستفسار عن آلية اختيار مرشحيه، والتعرف عن طبيعة عمل هذه اللجنة، في مقابل اللجنة التي تشاركها الحوار من مجلس الدولة، الذي يسيطر عليه غالبية من الإسلاميين.

وذهب البشير إلى أنه «لن يشارك في الاجتماعات لعدم اقتناعي بما يدور، لأن ما يجري ليس إلاّ إطالة للأزمة فقط بأيدٍ خارجية»، مبرزا أنه: «من المستحيل أن يتم التوافق مع مجلس الدولة»، الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان.

وروى عضو مجلس النواب سعيد أمغيب بعض الكواليس عن كيفية التواصل مع النواب، وقال إن البعثة تواصلت مع أعضاء من مجلس النواب كل على حدة من أجل اختيار ممثلين عن البرلمان لحضور اجتماعات جنيف نهاية الشهر الجاري، وعددهم 13 نائباً، ومثلهم مما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة و14 من النخب الليبية كما يسميهم سلامة، لكن هذا الأمر محل خلاف في مجلس النواب من حيث المشاركة من عدمها.

وتابع أمغيب، النائب عن مدينة الكفرة موضحا: «أعتقد أن غسان سلامة يريد من خلال اجتماع جنيف، وبوجود هؤلاء الحاضرين خلق جسم تشريعي بديل عن مجلس النواب، وقد يكون بوجود مجلس النواب، ولكن كجسم ميت».

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