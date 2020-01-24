عناصر طبية يتلقون تدريبا حول الإصابات الجماعية والرعاية الطبية العاجلة‎

كشفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بتلقي 90 طبيبًا وعنصرًا طبيًا مساعدًا يعملون بأقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات العامة، برنامجًا تدريبيًا حول إدارة الإصابات الجماعية والرعاية الطبية العاجلة.

وذكر المكتب الإعلامي بالوزارة أن هذا البرنامج التدريبي قدمه خبراء من منظمة أطباء بلا حدود بالتنسيق مع إدارتي الطوارئ الصحية والموارد البشرية بوزارة الصحة.

وركز البرنامج التدريبي على تقديم المعلومات والمهارات الضرورية التي تحتاجها فرق الطوارئ لإعداد خطة خاصة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للإصابات الجماعية الناجمة عن الكوارث وتحقيق الاستجابة الفعالة لمواجهتها، .

كما تضمن البرنامج تعريفًا بأنواع وأحجام الكوارث والأزمات ودورة حياة الكوارث والاستجابة للأزمات، إلى جانب التعريف بأهمية التخطيط والاستعداد لمواجهة الكوارث وأهم المتطلبات لإدارة المخاطر والحوادث الجماعية واستخدام الوسائل والإجراءات اللازمة للتحضير والاستجابة واستعادة الوضع الطبيعي.

من جانبه اعتبر مدير إدارة الطوارئ الصحية “توفيق حريشة” أن تنفيذ هذا النوع من البرامج التدريبية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد يعكس الحاجة الماسة إلى نقل الخبرات والمهارات الجراحية والطبية إلى الكادر الطبي الوطني ليكون قادراً على السيطرة على حالات الإصابات الجماعية ومواجهتها أثناء الحشود الكثيفة.

وشارك في هذا البرنامج التدريبي أطباء وعناصر طبية مساعدة يعملون بأقسام الطوارئ والجراحة بمستشفيات طرابلس المركزي، وطرابلس الجامعي، والحوادث أبي سليم، ومعيتيقة، والهضبة العام والقلب بتاجوراء، ومركز مصراتة الطبي، ومستشفيي يفرن ، والزنتان