ترحيل أكثر من 200 مهاجر من ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها رحّلت أكثر من 200 مهاجر من ليبيا ضمن برنامج العودة الطوعية.

وأشارت المنظمة في بيان لها أنها تمكنت في إطار المبادرة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي من تسهيل إجراءات ترحيل 222 مهاجرا طلبوا العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وأشارت إلى أنهم طلبوا ذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا في الوقت الذي تعاني فيه مراكز الاستقبال والمغادرة التي تديرها الأمم المتحدة أزمات إدارية ومالية أجبرتها على غلق عدد منها مؤخرا.

وأضافت المنظمة أن ما يقرب من 10 آلاف مهاجر غير قانوني في ليبيا تم ترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم منذ بداية العام الماضي، فيما يسعى آلاف آخرون للوصول إلى أوروبا عبر قوارب الهجرة التي تنطلق من ليبيا.

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