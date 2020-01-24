اخبار ليبيا الان

ترحيل أكثر من 200 مهاجر من ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها رحّلت أكثر من 200 مهاجر من ليبيا ضمن برنامج العودة الطوعية.

وأشارت المنظمة في بيان لها أنها تمكنت في إطار المبادرة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي من تسهيل إجراءات ترحيل 222 مهاجرا طلبوا العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وأشارت إلى أنهم طلبوا ذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا في الوقت الذي تعاني فيه مراكز الاستقبال والمغادرة التي تديرها الأمم المتحدة أزمات إدارية ومالية أجبرتها على غلق عدد منها مؤخرا.

وأضافت المنظمة أن ما يقرب من 10 آلاف مهاجر غير قانوني في ليبيا تم ترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم منذ بداية العام الماضي، فيما يسعى آلاف آخرون للوصول إلى أوروبا عبر قوارب الهجرة التي تنطلق من ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك