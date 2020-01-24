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الاتحاد الأوروبي يواجه اتهامات بالتورط بوفاة آلاف المهاجرين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حمّل المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إيطاليا والاتحاد الأوروبي مسؤولية غرق ووفاة الآلاف من المهاجرين غير القانونيين في البحر المتوسط .

وأشار روث في تصريحات صحفية إلى أن المنظمة اتخذت مواقف قانونية دولية بشأن انتهاك سياسة الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية لحقوق المهاجرين بدعمهم لخفر السواحل الليبي الذي اتهمه باحتجاز المهاجرين في ظروف سيئة للغاية، وبشكل غير قانوني، واصفا مراكز الاحتجاز بالكابوس.

واتهم المدير التنفيذي للمنظمة الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بتعريض سفن المنظمات غير الحكومية التي حاولت إنقاذ المهاجرين للخطر في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، ما تسبب بغرق ووفاة عدد كبير من المهاجرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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