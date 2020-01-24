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دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس هيأة الاستثمار العسكري

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 24 يناير 2020 (وال)- استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، رئيس هيأة الاستثمار العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لواء رمضان بوعائشة.

هذا وناقش دولته خلال لقاء عقده يوم أمس الأول بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع رئيس الهيأة أوجه التعاون بين الهيأة ووزارات الحكومة ومؤسساتها المعنية بالاستثمار.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة والهيأة، بما يخدم المصلحة العامة للوطن، وبما يعود بالنفع على المواطن ويخدم الجيش في حربه على الإرهاب والميليشيات المسلحة. (وال- بنغازي) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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