عضو النواب “امغيب” : اجتماع «جينيف» فاشل

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وصف النائب سعيد امغيب، عضو مجلس النواب الليبي، اجتماع “جنيف” المرتقب بشأن الأزمة في ليبيا، بـ”الفاشل”، وقال: “من جديد يحاول المبعوث الأممي غسان سلامة البحث عن حلول غير واقعية لحلحلة المشكل الليبي، سلامة طلب ان يحضر في اجتماع جنيف نهاية الشهر الجاري، ثلاثة عشر عضو ممثلين لمجلس النواب وثلاثة عشر عضو أخر ممثلين لما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري واربعة عشر عضو أخر تختارهم البعثة من النخب او المستقلين كما يسميهم سلامة، وهذه المعادلة المجحفة وغير المنطقية التي ساوى فيها المبعوث الأممي مجلس النواب الممثل لكل الليبيين مع مجلس الدولة الاستشاري الذي انبثق عن إتفاق الصخيرات وبالتالي فهو لايمثل إلا تيار الإسلام السياسى فقط !”.

أضاف “امغيب” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة: “كذلك لا نعرف حتى اللحظة من هم الأربعة عشر الآخرين الذين سيختارهم سلامة وما هى توجهاتهم السياسية وما هو المعيار الذي سيستخدمه في عملية الأختيار ؟؟.. اليوم يصرح السيد سلامة بقوله إن ليبيا بحاجة لحكومة جديدة تنهي جدلية الشرعية ، ممتاز لكن يظل السؤال القائم يا سيادة المبعوث هو : كيف ستشكل هذه الحكومة ومن الذي يعطيها الثقة او الشرعية ؟؟.. أرجو أن لا تكون الإجابة إن الأربعين الذين سيجتمعون في جنيف هم من سيشكل هذه الحكومة وهم من سيعطونها الثقة ايضاً بصفتهم يمثلون كل أطياف الشعب الليبي !!”.