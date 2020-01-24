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البرلمان الألماني: اتفاقية تركيا والوفاق تنتهك القانون الدولي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم البرلمان الألماني تركيا وحكومة الوفاق بخرق القوانين الدولية بتوقيعهما لاتفاقية الحدود البحرية في نوفمبر الماضي.

وأشار البرلمان في جلسته الخميس إلى أن نتائج مباحثات اللجنة القانونية خلصت إلى أن مذكرة التفاهم تنتهك قانون البحار الدولي والإقليمي بحرمانها لليونان من منطقتها الاقتصادية الحصرية جنوب شرق جزيرة كريت بعد المطالبة بمنطقة شرق أوسطية تركية تمتد على كامل المنطقة حتى سواحل جزيرة كريت ورودس.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قد أكد أن أي نقاش حول إنشاء منطقة بحرية بين تركيا وليبيا “غير مقبول تماما” و”لأي سبب كان”.

وانتقد ديندياس الاتفاق، مشيرا إلى أنه يظهر نقصا تاما في معرفة المنطقة من الناحية الجغرافية. وذكر وزير الخارجية اليوناني أن الاتفاقية “تتجاهل بوضوح جزيرة كريت ذات الحجم الجغرافي الكبير، في إشارة إلى أن الاتفاق قد يمس السيادة اليونانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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