البرلمان الألماني: اتفاقية تركيا والوفاق تنتهك القانون الدولي

اتهم البرلمان الألماني تركيا وحكومة الوفاق بخرق القوانين الدولية بتوقيعهما لاتفاقية الحدود البحرية في نوفمبر الماضي.

وأشار البرلمان في جلسته الخميس إلى أن نتائج مباحثات اللجنة القانونية خلصت إلى أن مذكرة التفاهم تنتهك قانون البحار الدولي والإقليمي بحرمانها لليونان من منطقتها الاقتصادية الحصرية جنوب شرق جزيرة كريت بعد المطالبة بمنطقة شرق أوسطية تركية تمتد على كامل المنطقة حتى سواحل جزيرة كريت ورودس.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قد أكد أن أي نقاش حول إنشاء منطقة بحرية بين تركيا وليبيا “غير مقبول تماما” و”لأي سبب كان”.

وانتقد ديندياس الاتفاق، مشيرا إلى أنه يظهر نقصا تاما في معرفة المنطقة من الناحية الجغرافية. وذكر وزير الخارجية اليوناني أن الاتفاقية “تتجاهل بوضوح جزيرة كريت ذات الحجم الجغرافي الكبير، في إشارة إلى أن الاتفاق قد يمس السيادة اليونانية.

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