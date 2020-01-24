خطبة صلاة الجمعة تتناول الإشادة بدور الحكومة الليبية وما قدمته طيلة السنوات الماضية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد

البيضاء 24 يناير 2020 (وال)- تناول خطباء المساجد بمختلف المناطق البلاد في خطبة صلاة الجمعة، الإشادة بدور الحكومة الليبية وما قدمته طيلة السنوات الماضية في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

هذا وجاء ذلك عقب دعوة مدير إدارة شؤون المساجد بالهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية حمد عيسى أبودويرة – في خطاب تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – موجه إلى مديري مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمناطق ورؤساء أقسام شؤون المساجد بالمكاتب، مفاده “بالإشارة إلى إحالة معالي رئيس مجلس الإدارة بالهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية لبيان اللجنة العليا للإفتاء بكتاب الإشادة بدور الحكومة الليبية وما قدمته طيلة السنوات الماضية في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد”.

وأشار الكتاب “عليه يُطلب منكم مخاطبة الخطباء أن يتناولوا هذه الموضوع في خطبة الجمعة الموافق 24 يناير الجاري، وتعميم بخصوص تناول موضوع الإشادة بدور الحكومة الليبية وما قدمته طيلة السنوات الماضية في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في خطبة الجمعة”. (وال- البيضاء) ر ت

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