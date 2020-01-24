لودريان وبن زايد يؤكدان ضرورة تنفيذ «الأولويات المحددة» في مؤتمر برلين

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، ضرورة تنفيذ الأولويات المحددة في مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الحالي على وجه السرعة.

وبحسب بيان للخارجية الفرنسية، فإن اللقاء الذي عقد أمس في فرنسا، أكد ضرورة التركيز على استهلال الحوار الداخلي الليبي الذي يضم أيضًا كلّ البلدان المجاورة لليبيا وجميع شركائها الإقليميين.

وبحث الوزيران كل ما تعلق بشأن الأزمات الإقليمية، خاصة الوضع المتعلق بإيران والوضع في الخليج العربي.

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