وزير الصحة في الحكومة الليبية يُشدد على ضرورة تعزيز دور الحجر الصحي في المطارات والمواني والمنافذ البرية

البيضاء 24 يناير 2020 (وال)- شدّد معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، على ضرورة تعزيز دور الحجر الصحي في المطارات والمواني والمنافذ البرية الليبية.

وأكد معالي الوزير في تصريح – لوكالة الأنباء الليبية – على إن تعزيز دور الحجر الصحي يأتي في إطار اللوائح والأنظمة الدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحجر الصحي، وتوحيد الجهود مع رجال الأمن والجوازات والجمارك والطب البيطري والزراعي، والجهات ذات العلاقة، لمراقبة حالات الوافدين إلى ليبيا عبر المنافذ الحدودية.

وطالب معالي الوزير بضرورة توفير كافة الإمكانيات المطلوبة، لتمكينها من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لمنع احتمال انتشار الوباء في الأراضي الليبية.

وأوضح معالي الوزير أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية، ورفع حالة التأهب القصوى، والتي تشمل تعزيز نظام الترصد والمراقبة الصحية في المطارات، والموانئ، والمنافذ البرية، تحسُبًا لأي اشتباه أو إصابة بمرض الأنفلونزا الموسمية.

وأشار معالي الوزير إلى أن كافة الوسائل الضرورية لمكافحة أي وباء متوافرة في ليبيا، وأن كل الإجراءات الضرورية ستتخذ في الوقت المناسب.

وشدّد معالي وزير الصحة على ضرورة اتخاذ إجراءات الحجر، للأفراد القادمين من المناطق الموبوءة بالأمراض المعدية، والحجر بالنسبة لوسائل النقل، ومنح شهادات التطعيم الدولية وغيرها، بهدف اتخاذ الاحتياطات الوقائية الضرورية، ولاسيما تعزيز اليقظة في نقاط العبور.

وأوضح معالي الوزير أن هذه التوجيهات؛ تأتي ضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نُظم الطوارئ والخدمات، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة المهنية والصحية. (وال- البيضاء) ر ت

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