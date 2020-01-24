موريتانيا ترفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا وعلى رأسها التدخل التركي

أكدت موريتانيا اليوم الجمعة، رفضها كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا وعلى رأسها التدخل التركي، ودعمها لكل جهود حل الأزمة.

وشدد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة على دعم بلاده الكامل للجهود الأممية والدولية ذات الصلة بإيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية، وآخرها مؤتمر برلين واجتماع دول الجوار الليبي الذي احتضنته الجزائر.

وعبر عن أمله القريب في انتهاء الأزمة الليبية من أجل تفعيل منظومة الاتحاد المغربي الذي يجمع، بالإضافة إلى موريتانيا، كلا من ليبيا والجزائر والمغرب وتونس.

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