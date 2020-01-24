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المسماري: تفعيل حظر الطيران جاء نتيجة استخدام الأتراك لمطار معيتيقة

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن قرار القيادة العامة تفعيل منطقة الحظر الجوي فوق العاصمة طرابلس يرجع إلى استخدام الأتراك لمطار معيتيقة الدولي في نقل آلاف الإرهابيين عبر رحلات مدنية.

المسماري وفي تصريحات صحفية أشار إلى أن النظام التركي ينقل أسلحة وعتادا عسكريا وأنظمة دفاع جوي وخبراء وقادة عسكريين عبر مطار معيتيقة في طرابلس، متهما حكومة الوفاق باستخدام الطائرات المدنية في نقل الإرهابيين والأسلحة لإيهام المجتمع الدولي أن الرحلات تنقل ركابا مدنيين.

وأوضح المسماري أن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق استفادت كثيرا من وقف إطلاق النار في طرابلس، مشيرا إلى أن الحظر الجوي سيمتد إلى مدن أخرى في حال وجود دواع لاتخاذ ذلك القرار.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • بصراحة يامسمارى اخطأ الجيش الوطنى ولم ينفذ ما قلته من قبل من انه يجب استغلال سيطرة الجيش الجوية لقتل قيادات الارهاب واستهداف موكبهم فلماذا سمحوا للسراج وسيالة بالسفر لتركيا لتوقيع اتفاق العار والخيانة العظمى وكان لزاما عليهم قصف سياراتهم وهى فى المطار على طريقة قاسم سليمانى واتمتنى الان ان يكون هناك استهداف لاى طائرة قادمة من تركيا

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  • لقد اغضبني كثيرا عدم تحييد الجيش لمطارات المنطقه الغربيه قبل أعلان الهدنه لكي تبقي له السيطره الجويه الكامله ولكنه ترك الباب علي ما جاب ففي ظرف أيام قلائل وصل السلام عبر المطارات ووصلت منظومة الدفاع قهناك مشهد في التلفزيون الليبي لاطفال بنغازي يلعبوا في الحديقه ثم يقولون شكراً يا جيشنا علي التحرير أما اطفال طرابلس يفترض بهم يقولون شكراً يا جيشنا علي التآخير كلام واهي القول سبب تآخير الحسم للتقليل من الخسائر في المواطنين والبنيّه التحتيه ففي بنغازي الجيش طلب من المواطنين الأخلاء البيوت وتسني له فرز الشعب عن الميلشيات لكن في طرابلس لم نسمع نداء يطالب الناس بأخلاء الاحياء

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