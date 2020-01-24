المسماري: تفعيل حظر الطيران جاء نتيجة استخدام الأتراك لمطار معيتيقة

أكد الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن قرار القيادة العامة تفعيل منطقة الحظر الجوي فوق العاصمة طرابلس يرجع إلى استخدام الأتراك لمطار معيتيقة الدولي في نقل آلاف الإرهابيين عبر رحلات مدنية.

المسماري وفي تصريحات صحفية أشار إلى أن النظام التركي ينقل أسلحة وعتادا عسكريا وأنظمة دفاع جوي وخبراء وقادة عسكريين عبر مطار معيتيقة في طرابلس، متهما حكومة الوفاق باستخدام الطائرات المدنية في نقل الإرهابيين والأسلحة لإيهام المجتمع الدولي أن الرحلات تنقل ركابا مدنيين.

وأوضح المسماري أن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق استفادت كثيرا من وقف إطلاق النار في طرابلس، مشيرا إلى أن الحظر الجوي سيمتد إلى مدن أخرى في حال وجود دواع لاتخاذ ذلك القرار.

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