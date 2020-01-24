الثني يصدر تعليماته بتنفيذ البنية التحتية لـ4 أحياء داخل بنغازي

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني تعليماته بالبدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لـ4 أحياء داخل منطقة المحيشي بمدينة بنغازي.

وناقش رئيس الوزراء أوضاع المنطقة خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مصطفى بوزغيبه.

وتطرق الاجتماع إلى أزمة البنية التحتية المتهالكة للمنطقة، والتي كان رئيس الوزراء قد أجرى جولة تفقدية للاطلاع عليها أكثر من مرة بغية إيجاد حلول لها.

وبحث الاجتماع آليات تنفيذ البنية التحتية لأول أربعة أحياء داخل منطقة المحيشي، لتنطلق بعدها تباعا كافة الخدمات للمنطقة، التي عانى سكانها هذه الأزمة على مدى العقود الماضية.

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