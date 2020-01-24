تسليم الميزانيات التشغيلية المخصصة لمدارس سبها للعام الحالي

قال مدير مكتب شؤون التربية والتعليم بسبها النعاس الحافر، إن المكتب أتم تسليم الميزانيات التشغيلية المخصصة لمدارس المدينة للعام الدراسي 2019-2020.

وأوضح الحافر لقناة ليبيا أن الميزانيات مخصصة لإكمال عمليات الصيانة بالمدارس والتي بلغ عددها 55، مبينا أن الميزانية التي سلمت لها لم تبلغ ذات القيمة، إذ تراعي فيها الوزارة حجم المدرسة وعدد طلابها واحتياجاتها، كما أشار إلى أن العام الدراسي في سبها يمضي بوتيرة منتظمة في جميع المدارس، وأن بعضها لا يزال يعاني من عدم إكمال الصيانة المطلوبة بسبب عدم استلام الميزانيات وهو ما تمت معالجته، وينتظر أن تستكمل بها أعمال الصيانة في الفترة القليلة المقبلة.

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