

ليبيا



همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

24 January, 2020

كشف رئيس مجلس أعيان ليبيا محمد المبشر، عن موقفه تجاه الاجتماعات القبلية الحاشدة التي يتم التنظيم والدعوة لها خلال هذه الفترة.

وقال المبشر في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “موقفنا ثابت فعندما تكثر دعوات الأعيان والوجهاء لمؤتمرات القبائل والمدن الليبية وتختلف الآراء وتنقسم التواجهات بشكل غير عادل وكبير جدا، ويتم الطعن في كل دعوة والتشكيك في النوايا وكل طرف يريدك أن تكون معه وإلا أنت خائن وجبان ومتخاذل وغير واضح، عندها نتوقف عن المشاركة في أي اجتماع قبلي وإعتزال هذه التكتلات جميعاً والاحتفاظ بدورنا الذي يعرفنا به الجميع ويشهد به القاصي قبل الداني كصوت ثالث يحترم جميع الليبيين”، حسب تعبيره.