تشكيل غرفة طوارئ تحسبا لظهور فيروس كورونا

أعلن مشرف برنامج الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الفقيه، تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة أي حالات اشتباه بفيروس كورونا.

وأضاف الفقيه أن المركز عمم نشرة على فريق الرصد على مستوى ليبيا، للتعريف بالمرض وأعراضه وطرق انتشاره وأساليب الوقاية منه، إلى جانب تشكيل غرفة تقص واستجابة تغطي أكثر من مئة وخمسة وعشرين مرفقا صحيا على مستوى ليبيا.

وأكد الفقيه عدم وجود أي حالات اشتباه بالفيروس، وأن كل الحالات حتى الآن هي إصابات بالإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أنه لا توجد خطوط طيران إلى الدول التي ينتشر فيها الفيروس.

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