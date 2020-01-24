كلية طب الأسنان بجامعة سبها تواصل حملة الكشف والتوعية بصحة الفم والأسنان

واصل كلية طب الأسنان بجامعة سبها حملة الكشف والتوعية بصحة الفم والأسنان، والتي انطلقت في 23 من يناير الجاري، وتستهدف مدارس التعليم الابتدائي بالمدينة.

وقال عميد كلية طب الأسنان بسبها عبد السلام الحاج لقناتنا، إن الحملة التوعوية تنقسم لمرحلتين؛ الأولى تتم فيها عمليات الكشف على الطلبة في مدارسهم، وإعداد قاعدة بيانات حولهم وتسجيل الحالات التي قد تحتاج لمعالجة أو متابعة طبية، إضافة إلى التوعية بكيفية تنظيف الأسنان ومتابعتها.

وفي المرحلة الثانية يتم توجيه الحالات المرضية إلى عيادة كلية طب الأسنان لتلقي العلاجات التي يحتاجونها، حيث أكد الحاج أن العدد المستهدف في الأسبوع الأول للحملة يبلغ ألفا وخمسمئة طالب وطالبة.

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