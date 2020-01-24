مشاريع صيانة موسّعة بمستشفى الجلاء في بنغازي

تتواصل أعمال الصيانة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي تنفيذاً للمشاريع المتعاقد عليها من قبل وزارة الصحة عملاً بالقرار الصادر من رئاسة الوزراء رقم 128 لسنة 2018م.

وتشمل مشروع الصيانة الجذرية لمبنى اﻹسعاف والطوارئ وأقسام العناية المركزة والحروق وزيادة السعة السريرية إضافة إلى استكمال مبنى التعليم الطبي عبر استكمال مدرج المحاضرات حسب المواصفات والمعايير المتعارف عليها، واستكمال القاعة التعليمية المخصصة لتدريب اﻷطباء وطلبة الامتياز.

وتتضمن الخطة التطويرية مشروع صيانة جذرية لمخازن اﻷدوية والمعدات الطبية والمبنى الرئيسي، إضافة إلى صيانة وتطوير أجنحة العمليات بالمستشفى (الطوارئ-العظام-العامة).

كما شملت مشاريع الصيانة توصيل منظومة الغازات الطبية ﻷجنحة اﻹيواء بالمستشفى وهي قسم جراحة الصدر وقسمي الجراحة للنساء والرجال، إضافة إلى العمل على تركيب وحدات الأسرة الحائطية.

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