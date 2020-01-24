جرائم السرقة تُهدّد بحرمان المواطنين من الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تلقيها بلاغاً يُفيد بتعرض أحد خطوط النقل التابعة لدائرة توزيع السواني بالجفارة للاعتداء والسرقة.

وأوضحت الشركة أن مجهولين قد قاموا بسرقة أسلاك كهرباء تقدر بمسافة 900 متر من خط النقل، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة السواني.

وفي إطار استمرار هذه الاعتداءات، أعلنت الشركة أيضاً تعرض خط الضغط العالي “المعمورة” الذي يغذي نحو محولين بدائرة توزيع الناصرية إلى سرقة أسلاك نقل تابعة له تقدر بمسافة 1700 متر، الأمر الذي أسفر عن انقطاع الكهرباء عن جزء من منطقة الناصرية.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء الجهات الأمنية المعنية بتكثيف مجهوداتها لردع هؤولاء المجرمين لما يُشكّلونه من خطر على مستوى أداء الشبكة العامة وتهديدهم بحرمان العديد من المواطنين من التيار الكهربائي لعدة أيام.

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