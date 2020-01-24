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هذه أسماء اللجنة العسكرية (5+5) من الجانبين

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نيته دعوة اللجنة الأمنية العسكرية “5+5” للاجتماع، منتصف الأسبوع المقبل في جنيف، بعد تسلمه أسماء أعضائها من الطرفين.

وأعلن الناطق باسم رئاسة أركان البحرية التابعة للجيش الليبي علي ثابت، في تصريحات لـ “العين الإخبارية”، أسماء ‏أعضاء لجنة “5+5” العسكرية التي ستشرف على الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في الـ19 من يناير الجاري.

وقال ثابت، إن الجيش الليبي اختار من طرفه كلا من، ‏رئيس أركان القوات البحرية فرج المهدوي، وآمر المناطق العسكرية الجنوبية بلقاسم الأبعج، وآمر المنطقة العسكرية الغربية الهادي الفلاح، وإدريس مادي، وعطية حمد مدير إدارة الحسابات العسكرية.

واختارت قوات حكومة الوفاق كلا من، ‏الفيتوري غريبيل، قائد اللواء الثاني مشاة، وأحمد أبوشحمة، آمر غرفة عمليات المنطقة الوسطى، ومختار نقاسا ومحمود بن سعيد القياديين الميدانيين في “بركان الغضب”، وعبدالرحمن محمد الجطلاوي مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • لن تجدي هذه اللجان. الحقيقه هي ان الجيش العربي الليبي يدخل طرابلس غصبا عن اي خنزير دولي. لتطهيرها من مليشيات السوريين الدواعش الذين جلبهم فرخ الحرام مجهول الاصل الذيوث العرص السراج

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  • الجيش الليبي رشح 5 ظبات من جميع مناطق ليبيا وجميعهم ذو خبرة ورتب عالية في الجيش الليبي وجماعة السراق جميعهم من مصراته ومن اصول تركية شوفوا يا ليبيين واحكمو بأنفسكم ويجيك اخونجي يقولك مليشيات حفتر الله يلعنكم وونترك التعليق للقراء

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    • يا سيد مجدي(٢) أنت سامع بالطير اللي يغني وجناحه يرد عليه.
      لما يكون واحد يحلب والثاني يشد القرون لازم على الإثنين التأكد إنهما يحليبا في بقره مش ثور!!؟؟ مفهوم

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