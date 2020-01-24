هذه أسماء اللجنة العسكرية (5+5) من الجانبين

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نيته دعوة اللجنة الأمنية العسكرية “5+5” للاجتماع، منتصف الأسبوع المقبل في جنيف، بعد تسلمه أسماء أعضائها من الطرفين.

وأعلن الناطق باسم رئاسة أركان البحرية التابعة للجيش الليبي علي ثابت، في تصريحات لـ “العين الإخبارية”، أسماء ‏أعضاء لجنة “5+5” العسكرية التي ستشرف على الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في الـ19 من يناير الجاري.

وقال ثابت، إن الجيش الليبي اختار من طرفه كلا من، ‏رئيس أركان القوات البحرية فرج المهدوي، وآمر المناطق العسكرية الجنوبية بلقاسم الأبعج، وآمر المنطقة العسكرية الغربية الهادي الفلاح، وإدريس مادي، وعطية حمد مدير إدارة الحسابات العسكرية.

واختارت قوات حكومة الوفاق كلا من، ‏الفيتوري غريبيل، قائد اللواء الثاني مشاة، وأحمد أبوشحمة، آمر غرفة عمليات المنطقة الوسطى، ومختار نقاسا ومحمود بن سعيد القياديين الميدانيين في “بركان الغضب”، وعبدالرحمن محمد الجطلاوي مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.