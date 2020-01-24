دون التطرق لإرسال بلاده ألاف الإرهابيين.. أردوغان: تركيا ستدعم خطوات تحقيق السلام في ليبيا

ليبيا – حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الفوضى ستطال كامل حوض البحر الأبيض المتوسط مالم تتحقق سريعا التهدئة في ليبيا حسب زعمه.

أردوغان وفي كلمة له اليوم الجمعة خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية – الألمانية بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة إسطنبول وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية قال:” في حال لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا بأقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله”.

ولفت إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب “الليبيين” في هذه الأوقات العصيبة من أجل ضمان سلامتهم ومستقبل واستقرار بلادهم حسب زعمه ، مضيفاً :”نتمنى ألا يُكرر المجتمع الدولي في ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سوريا”.

وتابع: ” إذا كنا لا نريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة وداعش في ليبيا فيجب علينا تسريع عملية الحل”، مردفاً:” هدفنا الأكبر هو إنهاء هذه الأزمة التي تسببت للآن في مقتل أكثر من 2400 شخصاً وإصابة أكثر من 7500 آخرين”.

كما إدعى أردوغان أن تركيا ستدعم بقوة الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام وإيقاف سيل الدموع والدماء في ليبيا مثلما فعلت في مؤتمر برلين الأحد الماضي دون لأن يشير إلى مشاركة بلاده في إرسال ألاف الارهابيين السوريين في رحلات مدنية لطائرات ليبية إلى مدينتي طرابلس ومصراتة.

الرئيس التركي إختتم كلمته بالقول:”خطة السلام التي تبناها مؤتمر برلين تعد خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس الاستقرار السياسي في ليبيا ونجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات”.

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