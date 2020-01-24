الجبير: التدخلات الخارجية في ليبيا أصبحت خطراً على البلاد

ليبيا – قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أمس الخميس إن الرياض تعمل مع الدول العربية والدولية على استقرار ليبيا،

الجبير وفي جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا وفقاً لموقع “العربية.نت” أضاف أنه من الخطر أن تكون هناك تدخلات خارجية في ليبيا.

تصريحات الجبير تأتي بعد إرسال تركيا الاف الارهابيين السوريين إلى ليبيا عبر طائرات مدنية ليبية من المطارات التركية، حيث أقر السراج ووزير داخليته باشاغا في تصريحات تلفزيونية بجلب مرتزقة وارهابيين سوريين إلى ليبيا لمواجهة القوات المسلحة وأكدوا بأنهم سيلجأون لأي دعم كان لمواجهة ما وصفوه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية