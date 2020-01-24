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امغيب: سلامة يريد من خلال اجتماع جنيف خلق جسم تشريعي بديل عن البرلمان

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد إمغيب إن البعثة الأممية تواصلت مع أعضاء من مجلس النواب كل على حدة من أجل اختيار ممثلين عن البرلمان لحضور اجتماعات جنيف نهاية الشهر الجاري وعددهم 13 نائباً ومثلهم مما يسمى بمجلس الدولة الإستشاري و14 من النخب الليبية كما يسميهم المبعوث الأممي غسان سلامة، لافتاً إلى أن هذا الأمر محل خلاف في مجلس النواب من حيث المشاركة من عدمها.

إمغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة رأى أن غسان سلامة يريد من خلال اجتماع جنيف وبوجود هؤلاء الحاضرين خلق جسم تشريعي بديل عن مجلس النواب وقد يكون بوجود المجلس ولكن كجسم ميت.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لزو دين امه العرص سلامة الحل الوحيد هو مناصرة الجيش ماديا وسياسيا واجتماعيا لكي يدخل طرابلس
    وتطهيها من الارهابيين والاخوان وبعدها بناء الدولة علي اساس المساوه في تقسيم الموارد وتعويض برقة والجنوب عن كل سنوات التهميش والعبودية والغاء المركزية هذة اهم نقطة في موضوع ليبيا الجديدة

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