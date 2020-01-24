اختتام اجتماعات بين الليبية للاستثمار وفريق الخبراء الأممي لحماية الأصول المجمدة

خلال الفترة من (20 الى 24 ديسمبر 2019)، عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها عدة اجتماعات مع فريق الخبراء بالأمم المتحدة، بحثت خلالها آليات تعزيز حماية أصولها تحت التجميد.

واستعرضت المؤسسة الليبية للاستثمار، التقدم الذي حققته في تنفيذ استراتيجيتها التي تستهدف تطبيق نظم الحوكمة والإصلاح الإداري والشفافية، كنا نوقش تقريري فريق الخبراء لسنة 2018 و 2019 وملاحظات وردود المؤسسة عليهما.

وأكد الجانبان على تطلعهما لمزيد من التعاون المتواصل بين المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة من جانب مع فريق الخبراء بالأمم المتحدة وتوفير ما يلزم أعضاء الفريق لأداء مهامهم، بما يضمن تحقيق هدف حماية استثمارات المؤسسة.

تجدر الإشارة أن المؤسسة الليبية للاستثمار، بدأت تنفيذ استراتيجيها للتحول لتحسين الإدارة الرشيدة والحوكمة بالاستعانة بخبراء دوليين

وفي الوقت الحالي، لا تطلب المؤسسة رفع التجميد، بل تسعى إلى تحسين الحوكمة الشفافية والأداء ، ومن ثم ستسعى إلى طلب إدخال آليات ونظم ذكية على نظام العقوبات بشكل يسمح بإدارة بعض استثمارات المؤسسة المتأثرة سلباً بطول فترة التجميد لحماية تلك الأصول من الأداء المنخفض عن المؤشرات السوقية المُتوقعة والمُفترضة.