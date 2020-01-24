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خارجية الوفاق: على الجزائر مراجعة موقفها بشأن دعوة الأجسام الموازية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف المتحدث باسم خارجية حكومة الوفاق محمد القبلاوي أن سبب رفض الوفاق المشاركة في اجتماع بالجزائر هو حضور وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة.

القبلاوي زعم في تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس الخميس أن الخطوة مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن والمنظمات الدولية التي تحظر التعامل مع ما وصفها بـ” الأجسام الموازية وغير المعترف بها في ليبيا” (الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب).

وأضاف:” لذا نحن رفضنا المشاركة في هذا الاجتماع، وندعو دولة الجزائر إلى مراجعة هذا الموقف لما له من تبعات سياسية ليست في صالح الحل في ليبيا”.

المتحدث باسم خارجية الوفاق إختتم بالقول:” مع إيماننا الكامل بالدور المهم والإيجابي الذي تلعبه الجزائر في الأزمة الليبية لكن لا بد أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن ولا يخرج عنها”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • زيت ليوث يا قوبو انت اللي ماكش شرعي يا شيبة النحس. مافيش مواطن ليبي انتخب هالمرتزقه الخونه المخانب اللي انت تعمل معاهم. انت الجسم الغير شرعي في ليبيا كلها. اتفوووه علي زومت يا قاسق يا منجوس

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