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السيدة اليعقوبي تتهم قائد الجيش الليبي بنشر الإرهاب والتحالف مع داعش في ليبيا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

اتهمت عضو مجلس النواب المُنعقد في طرابلس عن بلدية غريان، السيدة اليعقوبي، اليوم الجمعة، القائد العام للجيش الوطني الليبي، المُشير خليفة حفتر، بنشر الإرهاب والتحالف مع تنظيم داعش في ليبيا.

كما اتهمت اليعقوبي، المعروف عنها مناوئتها للجيش الوطني الليبي، حفتر، بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي شهدتها بنغازي، خلال السنوات الماضية، بما فيها اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، والذي اغتيل في 28 من يوليو عام 2011.

وقالت اليعقوبي، على تويتر، “أخرق بني الفرجان، قال في لقاء متلفز “أحنا نمسكوا الداعشي ونجوا على حدود تونس ونطلقوه” على أساس عصافير”.

وتابعت، “حفتر هو من نشر الإرهاب وهو من تحالف مع داعش وبالدليل، وسيأتي يوم ويعلم الجميع أنه هو من كان وراء الاغتيالات وحتى اغتيال عبدالفتاح يونس هو من خطط له”.

 

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اخبار ليبيا 24

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  • بره يا قحبة المشير رجل يحب الوطن وانتم ياحقراء المجتمعين في طرابلس ما اجتمعتم الا بعد ما اعطاكم الاخوان المال تفووووو عليك يا قحبة القحاب

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  • اعرضي نفسك علي طبيب نفسي فمرضك النفسي واضح عليك والبائن من صورتك فالتشخيص الظاهر يؤكد انك مريضه وأسعفي روحك بدري بدري دابينها الحاله مازالت بسيطه راهو تستفحل بك هذه اللوثه العقليه ماعادش يفيدك التملق للميليشات وللوفاق لقد اوردتي جمله من الأكاذيب علي رأسها مسؤوليه حفتر علي أغتيال عبد الفتاح بونس بينما الاتهام موجه الي من كانوا في السلطه في ذاك الوقت أما فقد كان خارج دائرة صنع القرار

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