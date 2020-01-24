موريتانيا ترفض التدخل التركي في ليبيا

أكدت الحكومة الموريتانية، دعمها لكل جهود حل الأزمة الليبية، ورفضها كافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وخاصة التركي.

وأكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل الشيخ أحمد، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، دعم بلاده الكامل للجهود الأممية والدولية ذات الصلة بإيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية، وآخرها مؤتمر برلين، واجتماع دول الجوار الليبي الذي احتضنته الجزائر، معبرا عن أمله القريب في انتهاء الأزمة الليبية.

ودعا وزير الخارجية الموريتاني إلى تفعيل منظومة الاتحاد المغربي الذي يجمع، بالإضافة إلى موريتانيا، كلا من الجزائر والمغرب وتونس.