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ناطق عسكري بقوات الوفاق يقدم مقترحًا لإنهاء الحرب في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

اقترح الناطق باسم القوة المتحركة الوطنية التابعة لحكومة الوفاق، سليم قشوط، يوم الجمعة، إجراء عملية تبادل في وجهات النظر بين ممثلين عن قوات الوفاق والجيش الوطني الليبي، يتم اختيارهم من قبل مقاتلي الموجودين في محاور القتال، وذلك من أجل التوصل إلى صياغة مذكرة تفاهم حول كيفية قيادة المرحلة القادمة من النواحي السياسية والعسكرية والأمنية وآلية تنفيذها.

وقال قشوط، على فيسبوك، “بما أننا في مراحل عصيبة وتسارع الأحداث وانفلات التدخل الأجنبي بشكل سافر وسريع في ليبيا واتجاه الأمور إلى ضياع الشباب وسرقة ثرواتنا وانتهاك سيادتنا والرابح فينا خاسر، والخاسر الأكبر مستقبل ليبيا ووحدتها وتتلاعب بيننا الدول هنا وهناك، في حين لو فكرنا خارج الصندوق ونزعنا الكراهية والحقد ونظرنا مع بعضنا في ما يمكن تحقيقه وانجازه من أجل الشباب ووحدة ليبيا بعيدا عن كل من هو في المشهد السياسي والعسكري وبعيدًا عن الأمم المتحدة”.

وتابع، “اقترح على من هم في الميدان دون غيرهم اختيار 10 من السياسيين و10 من قادة المحاور و 10 من الإعلاميين من كل طرف و2 منسقين من الطرفين، وكل طرف يجهز مذكرة يذكر فيها المطالب تتبادل هذه المطالب عن طريق المنسقين، في هدنة حقيقة تستمر إلى 3 أيام كحسن النوايا كمرحلة أولى في مدة أقصاها 3 أيام أخرى”.

وأضاف، “إذا حدث تقارب في وجهات النظر بين الطرفين ووجدت نية صادقة في حل الأزمة ننتقل إلى المرحلة ثانية مع استمرار الهدنة، وهي إعادة صياغة مذكرة تفاهم يبرز فيها كيف تقاد المرحلة القادمة من الناحية السياسية والعسكرية والأمنية وآلية التنفيذ”.

وقال الناطق باسم القوة المتحركة الوطنية التابعة لحكومة الوفاق، إن “ما دفعني إلى هدا هو التدخل الأجنبي المتسارع والأمور سوف تصبح خارج السيطرة”.

 

 

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تعليقات

  • فات الميعاد يا قشوط. التدخل الأجنبي سيزداد بشكل مرعب واحلال السلام الان مستحيل نظرأ لتعارضه مع مصالح الدول الكبرى والقوى الإقليمية في الشرق الأوسط. أن تحول تركيا الاقتصادي والسياسي وكذلك المفاهيم والسياسات الرامية إلى بناء قوة إقليمية واضحة المعالم، جعلها تتوقع معاملتها كقوة إقليمية في أعقاب الانتفاضات العربية. أن تركيا تحاول استعادة الامبراطورية العثمانية، وأن هذا الحلم الذي خرج من مكامنه مع نظام “أردوغان” بات يهدد العالم العربي الذي لا يزال الأتراك يعتبرونه إرثًا عثمانيًّا، وأن الفارق الوحيد بين العثمانيين القدامى والعثمانيين الجدد هو أن الأوائل غزوا البلاد العربية بجنود “الانكشارية”، أمَّا العثمانيون الجدد فيريدون غزوها بجنود الإرهاب العالمي

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    • لو الاتراك يريدون غزوا ليبيا لانضموا الي هجمات معسكر حفتر هم أفضل وارحم من قناصة الروس (كفار وملحدين) تجلبهم لقتل أخوك المسلم الليبي في الوقت اللي أخوك المسلم الليبي ينادي فيك ويقولك تعالى نبني مع بعضنا دولة ديقراطيه مدنيه متحضره وانت ترد عليه لا استنى شويه لن يقتولك الروس؟

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