انطلاق بازار مارماريكا في موسمه الثالث في طبرق بمشاركة أكثر من 60 سيدة

انطلق مساء الجمعة بازار مارماريكا، في موسمه الثالث بفندق دار السلام بمدينة طبرق بمشاركة أكثر من 60 سيدة.

وقالت المسؤولة الإعلامية عن البازار خولة فرج، إلى «بوابة الوسط»، إن اسم بازار مارماريكا جاء من الاسم القديم لمدينة طبرق وهضبة البطنان عامة، موضحة أن البازار انطلق قبل ثلاث سنوات في نفس الموعد، ويستمر لمدة 3 أيام خلال الموسم الحالي، ويتم فيه دعم كافة المواهب ورعايتها من خلال مشاركتهم الفاعلة بالبازار.

وأضافت فرج، أن المشاركات تجاوز عددهن 60 مشاركة لكل يوم في مختلف الجوانب التي منها التطريز والحياكة والرسم بكافة أنواعه والطبخ والتصوير وعرض المنتجات والتصميم والزي الشعبي وغيرها من المشاركات.

وتابعت أن البازار مخصص للنساء فقط، ومن خلاله «خلقنا نوعا من النشاط للسيدات بمدينة طبرق اللاتي يفتدقن لمثل هذه النشاطات».

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