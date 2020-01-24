الزنتان .. تمرين ميداني لمنتسبي الهلال الأحمر

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نفذ فريقا الإنقاد وانتشال الجثث التابعان للهلال الأحمر الليبي فرع الزنتان تمريناً عملياً في الميدان – بطريق مطار الزنتان المدني – علي تقديم المساعدة للمصابين وانتشال الجثث في مناطق النزاع المسلح.

شارك في التمرين 20 متطوعاً بهدف الوقوف علي الجاهزية ومعالجة الملاحظات التي تطرأ أثناء تأدية عمليات الإسعاف للمصابين في المباني كما في جبهات القتال.

تنوع التمرين الميداني بين إسعاف الكسور بجميع أنواعها وحالات الإغماء والطريقة الصحيحة لذلك وكيفية انتشال الجثث، كما هدف التمرين إلى التنسيق بين الفريقين في ذات المكان المستهدف.

يشار إلى أن المتدربين تلقوا دورة نظرية في مدينة بنغازي واستكملت في مدينة الزنتان مع جانب التطبيق العملي.

ويسعى مكتب الهلال الأحمر في انطلاقته الجديدة بمدينة الزنتان وبشكله الجديد إلى نشر هذه الثقافة في المدينة وحدد برنامج عمل طيلة العام 2020 يهدف من خلاله إلى رفع المستوى مناشداً الجهات المسؤؤلة تقديم يد العون.

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