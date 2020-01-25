الأسبوع الإبداعي لطالبات وطلبة “وادي عتبة”

تقرير|218

خصص أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية بوادي عتبة ، فى اليوم الأول من فعاليات الأسبوع الإبداعي، مساحةً لطلاب الفصل الخامس، لتقديم نتائج تعليمهم في إدارة الأعمال ضمن مقترحات تترجم لمبادرات عملية داخل المجتمع اتجاه حياة الأشخاص .

وأفردت إحدى محاور النشاط للوصم الإجتماعي أو ما يُعرف فى المجتمع الليبي بـ ” الكنية” أو “اللقامة” بأنه إطلاق أو إلصاق مسميات غير مرغوب فيها بالفرد من جانب الآخرين ، حيث طرح للنقاش ضمن فعاليات الأسبوع ، فتعرف الطلاب على تأثيره السلبي وطرق التخلص منه لدمج الأفراد الموسوم بهم وصم ما من طرف بعض شرائح المجتمع وهي ظاهرة تنتشر في المجتمع وتُعد سلوكاً انحرافياً يعرض الشخص الموصوم بضرر جسدي ونفسي طيلة حياته .

تخلل الأسبوع الابداعي عقد ورش عمل وتقديم ورقات بحثية وتقديم مقترحات ومواضيع تعنى بالمشاريع الصغرى، كما تضمن اليوم الختامي عرض أبرز أنشطة المعهد وسيرته العلمية منذ افتتاحه إلى جانب تكريم الطلاب المتميزين والمبدعين في المعهد .

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