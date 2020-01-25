ترهونة .. مسابقة منهجية في مدرسة الخوارزمي

متابعة|218
أقامت مدرسة الخوارزمي للتعليم الثانوي-بنات- في مدينة ترهونة، مسابقة منهجية لطالبات السنوات الدراسية الثلاث،أولى وثانية وثالثة، تنافست من خلالها طالبات المدرسة بكل ما يملكن من جهد وقدرة على الفوز بالتراتيب المتقدمة.
وهدفت المسابقة -حسب القيمين عليها- لتقريب الطالبات للمناهج الدراسية في غياب الاختبارات ولخلق روح التحدى فيما بينهن والمنافسة الشريفة ولتعزيز الرصيد المعرفي لديهن وتشجيعهن وتحفيزهن على التفوق من خلال تكريم المتميزات منهن .
كما تأتي هذه المنافسات استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول ولما لهذه المسابقات المنهجية من ﺃﻫﻤﻴﺔ كبيرة لدى الكثير من المدراس الحكومية والخاصة، في غياب الاهتمام الكافي من إدارة النشاط المدرسي بوزارتي التعليم.
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