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ترهونة .. مسابقة منهجية في مدرسة الخوارزمي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

أقامت مدرسة الخوارزمي للتعليم الثانوي-بنات-  في مدينة ترهونة، مسابقة منهجية لطالبات السنوات الدراسية الثلاث،أولى وثانية وثالثة، تنافست من خلالها طالبات المدرسة بكل ما يملكن من جهد وقدرة على الفوز بالتراتيب المتقدمة.

وهدفت المسابقة -حسب القيمين عليها- لتقريب الطالبات للمناهج الدراسية في غياب الاختبارات ولخلق روح التحدى فيما بينهن والمنافسة الشريفة ولتعزيز الرصيد المعرفي لديهن وتشجيعهن وتحفيزهن على التفوق من خلال تكريم المتميزات منهن .

كما تأتي هذه المنافسات استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول ‏ولما لهذه المسابقات ‏المنهجية من ﺃﻫﻤﻴﺔ كبيرة لدى الكثير من المدراس الحكومية والخاصة، في غياب الاهتمام الكافي من إدارة النشاط المدرسي بوزارتي التعليم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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