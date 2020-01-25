من طمزين إلى تراغن .. حملة خيرية

تقرير|218

تواصل جمعية طمزين للأعمال الخيرية تبنيها لـ “حملة ليبيا .. بناؤها أبناؤها”، التي بادرت بها تشجيعاً على بث روح المصالحة والدعوة إلى نبذ التفرقة ومن أجل المساهمة في بناء ليبيا بالعلم والمعرفة.

وصلت حملة نشطاء طمزين من جبل نفوسة إلى الجنوب الغربي، حيث ألقيت في قاعة مسرح المدرسة الثانوية في مدينة تراغن محاضرة تفاعلية تهدف إلى تشجيع الطلبة على الحرص على التعلم ونبذ العنف والتمسك بالقيم الخيرة والمبادئ الإنسانية والابتعاد عن معالجة مشاكلهم بحمل السلاح والدعوة إلى وحدة الصف.

وأفاد القيمون على الحملة أنها جادت –في تراغن ضمن النشاط- بعدد من الهدايا المقدمة من طلبة مدارس طرابلس وبراك وترهونة وجبل نفوسة وبنغازي للتعبير عن روح الأخوة التي يحملها الليبين تجاه بعضهم البعض بعيداً عن التجادبات السياسية والإختلافات المذهبية.

ودعت الحملة إلى إنطلاقة جادة لبناء ليبيا الجديدة من داخل المؤسسات التعليمية من خلال التمسك بالعلم وقيام الطلبة والطالبات بدور ايجابي وفعال لتحقيق مستقبل أفضل لليبيا .

وألقى المحاضرة عيسى محمد رئيس مجلس الإدارة وعضو مؤسس لجمعية طمزين للأعمال الخيرية في إطار الحملة التي ترعاها إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم وتشمل عدد من المدن الليبية .

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