غيوم في الغالب وسماء صافية أحيانا.. تعرف على حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس غائم، اليوم السبت، في طرابلس ، طيلة ساعات النهار، بدرجة حرارة عظمى 24°م، أما في الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس ضبابياً، وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 13°م.

تنبؤات حالة الطقس التي نشرها موقع «طقس العرب» المتخصص، تتوقع كذلك أن يكون طقس بنغازي ، اليوم، صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات، وتكون درجة الحرارة العظمى 17°م. أما الأجواء في بنغازي ليلا، فمن المرجح أن تشهد غيوم، وتكون درجة الحرارة الصغرى 9°م.

وإلى سيدي خليفة ، يتوقع أن الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 15°م، أما في المساء، فيتوقع أن يكون الطقس غائماً في الغالب، وتكون درجة الحرارة الصغرى 8°م، وفي سبها ، يتوقع أن يسود طقس غائم في الغالب، وتكون درجة الحرارة العظمى 22°م، وفي الليل، تستمر الغيوم، مع درجة حرارة صغرى 10°م.

أما في تازربو ، يتوقع أن يكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 19°م، وبحلول الليل، تشهد أجواء الواحة طقس غائم جزئيا، وتصبح درجة الحرارة الصغرى 5°م. السماء الصافية طيلة النهار مشهد يتوقعه خبراء الأرصاد لطقس طبرق ، اليوم، بدرجة حرارة عظمى 16°م، لكن في الليل، يحل طقس غائم جزئياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 9°م.

وفي يفرن ، يرجح أن يكون الطقس نهاراً غالباً غائماً وتكون درجة الحرارة العظمى 22°م، أما في المساء، يكون الطقس ليلاً غائماً كلياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 13°م.

وختاما، يسود في الجفارة ، طقس غائم نهاراً في الغالب، وتكون درجة الحرارة العظمى 24°م، وفي المساء يكون الطقس ضبابياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 13°م.

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