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بعد وصول السلاح التركي الممنوع عليهم..اخليل: طلائع الجيش التركي متواجدة بأرض المعركة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 

أخبار ليبيا24

قال آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل إن طلائع الجيش التركي متواجدة منذ مدة بأرض المعركة.

وأضاف اخليل أن مطار مصراتة مؤمن بالكامل بمنظومة دفاع جوي حديثة، لافتا إلى أنه تم تجهيز مانسبته 80% من المنظومة في مطار معيتيقة.

وأوضح آمر سلاح المدفعية أن المعدات اللازمة وصلت المحاور من أسلحة وذخائر وهي على أهبة الاستعداد منذ مدة لأي معركة محتملة وتم رسم الخطة بشكل ممتاز.

وقال اخليل :”نعمل على استنزاف العدو على أسوار طرابلس حتى يسهل اقتلاعه بعدها، وهناك قوات عديدة لم تشارك حتى الآن بكامل جاهزيتها بطرابلس وهي موجودة داخل طرابلس”.

ونفى آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة وجود أي تحشيد للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة على الحدود الإدارية السدادة أو مسلاتة.

وكان آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل كشف الفترة الماضية عن وصول سلاح نوعي وثقيل ومتطور حاليا لمحاور طرابلس من قبل الحكومة التركية.

وأضاف اخليل عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” أن الحكومة التركية “المسلمة” وضعت شروطًا من ضمنها أن هذه الآليات لن تسلم إلى حكومة الوفاق أو مقاتليها إنما سيستخدمها الجيش التركي على الأراضي الليبية.

وأشار إلى أنه عند انتهاء المهمة ستعود هذه الآليات العسكرية إلى الأراضي التركية مع تعهدهم بتدريب كوادر لييبية تابعة لحكومة الوفاق لديهم وعلى الأرض هنا عملي.

 

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تعليقات

  • سلح سراويلكم للأتراك لكي تسترجلوا بها علي باقي الليبيين هذا عار عليكم وليس فخر لكم فوين تودي وجهك ووجه ابناءك من بعدك عندما يذكرك التاريخ باللعنه أمامهم كما يُلعن رمضان السويحلي في كل مزق شمس ولكن العار ملازم لمصراته منذ قبول السويحلي عرب الليبيين في بني وليد تحت العلم الايطالي من آجل كسر شوكت عبدالنبي بالخير لصالح أيطاليا ولكن الله اراد ان يُجيّف رمضان في عراك شخصي ( تصفية حسابات فلم ينال حظوه عند الطليان كما كان يحلم بل جز به أحد الليبيين الي مزبلة التاريخ ومن الغباء والعار ان ترسم صور السويحلي مدرعات ومصفحات كتائب مصراته التي توجهت صوب بني وليد حسب قرار فهل فيه بشر علي وجه الارض يحتفل بالعار

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  • متخلف عقلى اخوانى يعيش فى غيبوبة لا توجد منظومة دفاع جوى تمنع تدمير مطار مصراطة لو اراد الجيش الوطنى فانت بتاع مدفعية لا تفهم فى منظومات الدفاع الجوى اصلا فالطائرات الحديثة لديها القدرة على المناورة لتتفادى اى صاروخ كما انها تضرب من مسافات بعيدة خارج مدى هذه الصواريخ بل وتستطيع غواصات خارج المياه الاقليمية تدمير هذه المنظومة من تحت الماء اما معتيقة فهى فى مرمى النيران الارضية ويسهل تدميرها فالمتغطى باردوغان عريان فبعد ان راينا مناورات الجيش المصرى الرهيبة راينا تراجع الجبان اردوغان الا تعلم ياحمار ان الطيران المصرى كان يخترق احد منظومات الدفاع الجوى فى اسرائيل ومنظومة الهوك الموجودة عندكم من الستينات من القرن الماضى واوقف الامريكان انتاجها فى 2003 ويبيعها لكم اردوغان بعد ان اشترى اس 400 من روسيا

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  • هل رايت مناورات الجيش المصرى ياخليل …نعم انها جعلت اردوغان مبلول ويخلع البالطوا والكوفية فى عز البرد فى برلين
    هل رايت غباوة الخوان ياخليل … نعم فوزير خارية اردوغان قالها صراحة نحن ندعم الوفاق وروسيا تدعم حفتر
    ما معنى هذا ياخليل .معنى هذا ان من يدعمه الروس يكسب فهم من يملكون احدث الاسلحة راينا مفعولها فى حلب وادلب ويمكن تجربتها فى مصراطة لتكون مثل حلب اطلال ياخليل

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