بعد وصول السلاح التركي الممنوع عليهم..اخليل: طلائع الجيش التركي متواجدة بأرض المعركة

أخبار ليبيا24

قال آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل إن طلائع الجيش التركي متواجدة منذ مدة بأرض المعركة.

وأضاف اخليل أن مطار مصراتة مؤمن بالكامل بمنظومة دفاع جوي حديثة، لافتا إلى أنه تم تجهيز مانسبته 80% من المنظومة في مطار معيتيقة.



وأوضح آمر سلاح المدفعية أن المعدات اللازمة وصلت المحاور من أسلحة وذخائر وهي على أهبة الاستعداد منذ مدة لأي معركة محتملة وتم رسم الخطة بشكل ممتاز.

وقال اخليل :”نعمل على استنزاف العدو على أسوار طرابلس حتى يسهل اقتلاعه بعدها، وهناك قوات عديدة لم تشارك حتى الآن بكامل جاهزيتها بطرابلس وهي موجودة داخل طرابلس”.

ونفى آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة وجود أي تحشيد للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة على الحدود الإدارية السدادة أو مسلاتة.

وكان آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل كشف الفترة الماضية عن وصول سلاح نوعي وثقيل ومتطور حاليا لمحاور طرابلس من قبل الحكومة التركية.

وأضاف اخليل عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” أن الحكومة التركية “المسلمة” وضعت شروطًا من ضمنها أن هذه الآليات لن تسلم إلى حكومة الوفاق أو مقاتليها إنما سيستخدمها الجيش التركي على الأراضي الليبية.

وأشار إلى أنه عند انتهاء المهمة ستعود هذه الآليات العسكرية إلى الأراضي التركية مع تعهدهم بتدريب كوادر لييبية تابعة لحكومة الوفاق لديهم وعلى الأرض هنا عملي.

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