برقيق : تركيا تلعب علينا لعبة قذرة بارسالها السوريين لنا بدل قواتها

ليبيا – قال عاطف برقيق أحد قيادات الوفاق في نالوت وهو أحد المؤسسين لـ ” كتيبة ثوار طرابلس ” أنهم عقدوا اتفاقيه مع تركيا لكي تساعدهم على ما سماه ” صد العدوان ” وليس لترسل لكي ترسل لهم مرتزقة سوريين .

وفي منشور عبر صفحته الشخصية الجمعة قال برقيق أن هناك لعبة تحاك يجب أن ينتبه لها للرئاسي ومن أسماهم ” الأحرار ورجال المحاور ” قائلاً : ” اللعبة محبوكة لفرض حفتر علينا ” .

واتهم برقيق تركيا بلعب لعبة قذرة وقال : ” لا يوجد أي سبب لعدم التدخل التركي ( في إشارة منه لعدم إرسال الجيش التركي ) .

وأضاف القيادي بالقول : ” فلا يوجد اتفاق أو هدنة اصلا لأن حفتر لم يوقع على شيء وأتمنى أن أكون مخطئ ولا يكون ما في رأسي صحيحًا ” .

وفي سياق متصل قال المبعوث غسان سلامة ان عدد السوريين يقارب 2000 قد. خلوا فعلًا البلاد منهم من دخل محاور القتال وقال أنه غير متأكد اذا كان من بينهم عناصر من تنظيم داعش أم لا .

ومن جهته نشر الصحفي والباحث الأمريكي المختص بالشأن الليبي ” فريدريك ويري ” يوم الخميس عبر صحيفة ” نيويورك ريفيو ” بعد زيارة إلى طرابلس يبدو أنها كانت بنية من الحكومة لدعمها لكنه كشف فيها عن مشاهداته للمقاتلين السوريين الذين جلبتهم حكومة الوفاق من سوريا لما تسميه ” الدفاع عن طرابلس .

في جزء من التقرير المطول الذي نشره “ ويري ” تحدث عن غرفة العمليات التركية في مطار معيتيقة والتي تضم كادرًا من الضباط الأتراك الذين يعملون عن كثب مع قادة الميليشيات السورية والليبية ، كما أجرى أيضًا لقاءً مع القائد الميداني البارز بالوفاق محمد الضراط القلاو .

يقول الكاتب أن أحد هؤلاء القادة الليبيين كان مضيفه على الجبهة ، وهو مهندس سابق يدعى محمد الضراط ، والذي قاد المقاتلين في معارك متعددة منذ عام 2011 وكان يعني بهذا الشخص ” محمد الضراط القلاو ” .

يضيف الكاتب : ” رافقت الضراط في عام 2016 عندما كان يقاتل داعش في مدينة سرت ، ثم بمساعدة الغارات الجوية والمخابرات الأمريكية. الآن ، كما يقول ، سحبت الولايات المتحدة حتى الوحدة العسكرية الصغيرة التي كانت تعمل معهم في العاصمة بعد أن بدأ هجوم حفتر العام الماضي ” .

ويقول التقرير : ” لم يمض وقت طويل على ذلك ، اتصل الرئيس ترامب بالجنرال لدعم عمليته. وبينما عاد بعض أفراد الجيش والمخابرات الأمريكيين إلى غرب ليبيا التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني ، لا تزال السياسة الأمريكية تجاه ليبيا غامضة ” .

كما يؤكد الكاتب الذي زار طرابلس أن التدخل التركي السوري في ليبيا ساهم في تعزيز الروح المعنوية لمقاتلي الرئاسي في مواجهة حلفاء حفتر الأجانب الأكثر عددًا.

قال الضراط خلال مقابلته الصحفي الامريكي جنوب طرابلس : “نحن نشعر بمزيد من الثقة الآن” ، واصفاً كيف اندمج السوريون بسرعة مع الميليشيات الليبية ، وتبادل المهام في ساحة المعركة وسد الفجوات بين الأفراد عبر خط المواجهة حول العاصمة. وأوضح أنه بمجرد التعرف على التضاريس المحلية ، سوف يشاركون في هجوم مضاد مع ميليشيات الرئاسي.

فيما قال القائد السوري الذي عرّف نفسه باسم أحمد وهو يتشابك بين أصابع يديه: “نحن مندمجون تمامًا”. إنه يعترف بأنه في حين أن بعض السوريين هم من قدامى المحاربين الذين تم اختيارهم من صفوف القوات المسلحة للأسد ، فإن آخرين مدنيون لديهم سنوات من الخبرة القتالية في الحرب الأهلية السورية ولكن دون تدريب عسكري رسمي.

وأضاف الكاتب ؛ ” هذا القائد السوري يبلغ من العمر أربعة وثلاثين عامًا ، ومعه مقاتلين سوريين آخرين يبلغ عددهم حوالي خمسمائة في هذا الجزء من الجبهة ، أخبروني أنهم وصلوا ليبيا قبل عدة أيام وكانوا جزءًا من فرقة أكبر تضم قبل شهر ، مع أفراد عسكريين أتراك. قالوا إن هناك خطط لجلب ستة آلاف مقاتل سوري إضافي ” .

أكد القائد السوري أحمد على شرعية دور السوريين في ليبيا. قال: “لسنا مرتزقة”. “تلقينا دعوة من الحكومة والشعب الليبي ، ونحن نعارض الدكتاتورية”. ومع ذلك ، فإن هذه القصة الإيثارية لا تدعمها بالكامل مصادر سورية أخرى ، وفقًا للكاتب .

يتابع الكاتب في تقريره : ” سوريون آخرون يشكون من أن التدخل التركي في ليبيا هو صرف عن المعركة ضد نظام بشار الأسد في سوريا ، وخاصة حول واحدة من آخر معاقل المتمردين ، مدينة إدلب. تم الاتصال بي عبر الهاتف هذا الأسبوع ، أخبرني أحد المحللين في تركيا المقربين من المعارضة السورية أن “هذه العملية [ليبيا] تسببت في شقاق واضح بين فصائل المعارضة … لقد جاءت في وقت كانت إدلب تعاني فيه وتحتاج إلى [المقاتلين السوريين]”. علاوة على ذلك ، فأن بعض الحسابات تشير إلى أن الحرمان الاقتصادي في سوريا وتركيا من رواتب وفوائد فخمة كانت العوامل الرئيسية وراء موافقة السوريين على الذهاب إلى ليبيا ” .

والكلام للكاتب الامريكي : ” سألت السوريين عن المدة التي يتوقعون فيها البقاء ، أجاب القائد السوري أحمد: “ما دامت هناك حاجة إلينا نحن باقون”. وقال: “لا نريد أن يتم تدمير ليبيا مثل سوريا”. وقال إن منع هذه النتيجة يعني مواجهة الدولة الأجنبية التي قادت مجريات معركة طرابلس لصالح حفتر في أواخر العام الماضي – عدو مرير يعرفونه جيدًا.

وقال “بالنسبة لنا ، روسيا هي أكبر عدو”. قبل يومين فقط ، زعم أن مقاتليه قتلوا قناصًا روسيًا ليس بعيدًا عن الفيلا (رغم أنه لم يقدم أي دليل سوى لصورة بندقية استعادوها). لقد كان شكلاً من أشكال الانتقام لهؤلاء السوريين ، الذين شاهدوا مدنهم يتم تدميرها بواسطة القنابل البرميلية الروسية.

أحمد السوري سخر من فكرة وجود وقف لإطلاق النار في الحقيقة ، في الأيام الأخيرة ، قصفت قوات حفتر مطار طرابلس الخاضع لسيطرة الرئاسي ، مشيرة إلى استخدامه كنقطة دخول للقوات السورية. توقع أحمد أن يتصاعد القتال ضد الروس إذا كان ، كما يتوقع ، يوصي بوتين قواته بمساعدة حفتر.

وختم الكاتب تقريره بالقول : ” عندما قلنا وداعاً ، سألت القائد السوري عن عائلته. أجاب ثلاث بنات في المنزل. ومع ذلك ، اعترف بصراحة مفاجئة أنه سيواصل القتال – ليس فقط في ليبيا ، ولكن “أينما أحتاج الأمر” .

المرصد – متابعات

ترجمة المرصد

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