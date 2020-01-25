المصرف المركزي يحذر من عجز في الميزانية بسبب إغلاق الموانئ النفطية

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الجمعة أن إغلاق الموانئ النفطية يضر بالاقتصاد، مضيفا أن ميزانية 2020 قد تسجل عجزا بسببه.

وبحسب رويترز قال صادق الكبير “النفط يمثل 93 إلى 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات ويغطي 70 بالمئة من إجمالي الإنفاق. هذه رصاصة في الرأس، ستؤذي ليبيا والشعب الليبي يحدونا أمل كبير أن تُحل الأزمة بأسرع وقت ممكن لأنها تضر بالجميع”.

وأوضح الكبير إن البنك المركزي لم يتفق بعد على ميزانية للعام 2020 مع حكومة الوفاق والتي اقترحت عجزا قدره 17.5 مليار دينار وتابع “رفضنا ذلك وطلبنا منهم تقليص الإنفاق” مضيفا أن العجز يظل احتمالا قائما بسبب إغلاق الموانئ النفطية.

وأضاف الكبير أن السلطات حققت 23.8 مليار دينار في 2019 من رسوم على مبيعات العملة الصعبة بدأ العمل بها في 2018 في إطار إصلاحات اقتصادية وقال إن حصيلة الرسوم بلغت 13.2 مليار دينار في 2018.

وقال الكبير إن الدين الوطني أصبح 50 مليار دينار، جميعه بالعملة المحلية.