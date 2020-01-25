قوات الوفاق: قمنا بالرد على خرق اتفاق وقف القتال

أكد آمر غرفة العمليات الميدانية التابع لقوات الوفاق اللواء أحمد أبوشحمة أن قوات الجيش خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مبينا أن قوات الوفاق ردت على هذه الخروقات جنوب العاصمة طرابلس.

وقال أبوشحمة بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن الأوامر صدرت لقوات الوفاق منذ اليوم الأول بالجاهزية التامة والحذر مؤكدا أن ما يحدث جنوب طرابلس هو رد من قوات الوفاق على ما وصفها بخروقات الجيش المتتالية.

واعتبر أبوشحمة أن فرض الجيش حظر الطيران، على العاصمة طرابلس “هو دليل على التخبط وعدم القدرة على اتخاذ القرارات” بحسب تعبيره.