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اللجنة القانونية بالبرلمان الألماني تشكك في اتفاقية تركيا مع السراج

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

برلين-العنوان

شككت اللجنة القانونية بالبرلمان الألماني في صحة اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في نوفمبر الماضي.

وخلصت النتائج التي توصلت إليها اللجنة إلى أن المذكرة تنتهك القانون الدولي بحرمانها من المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان جنوب شرق جزيرة كريت والمطالبة بمنطقة شرق أوسطية تركية تمتد على منطقة حتى سواحل جزيرة كريت ورودس.

وخلال مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الخميس، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الصفقة أردوغان والسراج غير مقبولة وغير قانونية.

ونقلت الوكالة عن ميتسوتاكيس قوله “كان من الصعب التعامل مع تركيا”. “هناك حالة استفزاز دائمة “.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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