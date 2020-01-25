الحمروش: الصادق الغرياني بحاجة إلى تقييم نفسي

ردّت وزيرة الصحة السابقة في حكومة الكيب، فاطمة الحمروش، على الفتاوى التحريضية التي يُطلقها الشيخ الصادق الغرياني عبر برنامجه الأسبوعي.

واعتبرت الحمروش في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” أن الفتاوى التي يُصدرها الغرياني تجعله بحاجة إلى تقييم نفسي لتقديمه للمحاكمة والتحقق مما إذا كان بكامل قواه العقلية أم لا.

ودعت الوزيرة إلى إيداع الصادق الغرياني في إحدى المصحات النفسية المتخصصة، ووضعه تحت حراسة مشددة في حال ثبت أن قواه العقلية لا تسمح بمحاكمته.

واستنكرت الحمروش ما وصفتها بـ”الوحشية” التي يُظهِرُها الغرياني في تصريحاته وفتاويه التي يُوجهها إلى عامة الليبيين، خاصة تلك التي تتعلق بالتحريض على القتل والفتنة، والتي غالباً ما تتزامن مع احتقان الأوضاع في البلاد.

وخرج الغرياني في السنوات الأخيرة عن الحديث في أمور الدين فقط وبدأ يبني فتواه على تحليل أمور يُقدّم نفسه فيها على أنه المفكر والمحلل السياسي والخبير الاقتصادي، فضلاً عن كونه واجه اتهامات كثيرة باستخدام الدين في التحريض على استباحة الدماء.

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