برلماني إيطالي: 600 ألف مهاجر في ليبيا

أكد رافاييل فولبي، رئيس اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا “كوباسير”، وجود 600 ألف مهاجر في مراكز الإيواء غير القانونية في ليبيا.

وقال فولبي، لصحيفة”إيل جورنالي” الإيطالية، إن هناك زيادة في تدفقات الهجرة، مضيفا: “يجري الحديث عن 3000 شخص في المعسكرات الليبية المعترف بها.. في الواقع، هناك 600 ألف شخص في معسكرات غير قانونية.. المشكلة بعض الشيء تكمن في الجنوب” بحسب وكالة نوفا.

وتحدث عن التدخل التركي في ليبيا قائلا إن أنقرة اتخذت خيارًا مشكوكًا فيه بشكل خاص وهو استخدام المرتزقة السوريين، مضيفا: “هذا يمكن أن يكون مشكلة.

وأشار إلى أن الوضع الليبي بلا شك شديد التعقيد ولا ينفصل تماماً عن القضية العراقية، مضيفا: “ليبيا يتيمة نظام القذافي الذي عمل بشكل أساسي على إعادة توزيع نظام الثروة”.

وأشار فولبي، إلى سيناريوهات الأمان في هذا السياق، قائلا: “من الواضح أنه بالنسبة لنا ليست مشكلة هجرة بحتة إنها مشكلة استقرار”.